شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى يرسل قوائمه المالية للرئيس ومجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه جرى نقل مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومجموعة آخرى من الأراضي والأصول لصندوق مصر السيادى.

وكشفت فى لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أنه جرى التعاون مع أحد الشركات لوضع دراسة حول أليات إستغلال مجمع التحرير، قائلة: "نتعاون مع إحدى الشركات لوضع دارسة خاصة لاستغلال مجمع التحرير"، مشددة على أن استخدام مجمع التحرير سيكون متعدد الاغراض، قائلة: "مجمع التحرير سيكون متعدد الأغراض ".

مؤكدة أن الرسومات الخاصة باستغلال أرض الحزب الوطني مازالت تحت الدراسى، وأن صندوق مصر السيادي بدأ في تطوير منطقة باب العزب الأثرية، كاشفة أن هناك دراسة لتحويل منطقة باب العزب إلى منطقة أثرية ثقافية تضم الحرف التراثية .

وكشفت أنه يتم الآن العمل على إنشاء مخازن استراتيجية للمعدات والأدوية الطبية يستهدف أن تكون مخازن لأفريقيا، مشددة على أن الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية هى جهات تراقب أداء الصندوق السيادي وأن الصندوق يرسل قوائمه المالية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب .