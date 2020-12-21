شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا: طرح 3 مشاريع عقارية جديدة خلال أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أهم التحديات والخطط المستقبلية التي تتبعها شركة إنرشيا، موضحًا أن الشركة بصدد طرح 3 مشاريع جديدة فى الربع الأول والثانى فى العام المقبل 2021، بجانب الانتهاء من مراحل المشاريع الجارية بأكتوبر والساحل الشمالي.

وأضاف عدوي، خلال حواره على تلفزيون الخليج 365، أن إنرشيا للتنمية العقارية، تستهدف إنهاء تنفيذ عدد من المشروعات المقررة، موضحًا أن هناك مشروعات تأخرت نتيجة لظروف أزمة كورونا، والشركة تسارع الزمن للانتهاء من المشروعات المقررة، والوفاء بالالتزامات في موعدها المحدد.

وأكد، أن الشركة جاهزة للتعامل مع أي سيناريو حيال أزمة كورونا، وذلك بفضل الخطط التى تتبعها، مضيفًا: "قطاع العقارات جاهز للعمل تحت أى ظروف طارئة".



