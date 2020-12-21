شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 20-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 20-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 8.1 مليار جنيه، ليغلق عند 653.783 مليار جنيه.

إيقاف تداول 15 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 15 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العبوات الطبية، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، دلتا للإنشاء والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اودن للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، سبيد ميديكال، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، القاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 8.1 مليار جنيه، ليغلق عند 653.783 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 389.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.8 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.67%، والعرب على 5.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 153.5 ألف جنيه، 677.4 ألف جنيه، 36.9 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 13188 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، المالية والصناعية المصرية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، القاهرة للإسكان والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، 25.6 ألف سهم، 33.5 ألف سهم، 152.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، 12 مليون سهم، 144.2 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 3 آلاف سهم، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 584.3 ألف سهم، وباعت إدارة النعيم القابضة للاستثمارات 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، النعيم القابضة للاستثمارات، القاهرة للإسكان والتعمير، 1.5 مليون سهم، 1259 سهم، 21 ألف سهم، 12 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسيي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 6300 سهم، 28 ألف سهم، 2000 سهم، 20 ألف سهم، 1259 سهم، على التوالي، واشرت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، 80 ألف سهم، 153 أسهم، 333 سهم، على التوالي.

مدينة نصر للإسكان

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، رفض عرض الاستحواذ المقدم من عدد من الشركات وأحد صناديق الاستثمار للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأس مال شركة النصر للأعمال المدنية وحتى 90% من رأس المال، مبررة ذلك بأن سعر 11 جنيهاً للسهم لا يمثل القيمة العادلة لسهم الشركة التابعة المستهدفة بناءً على مركزها المالي ونتائج أعمالها ومقوماتها المادية والمعنوية وأسعار تداول أسهمها بالبورصة المصرية، كما أن السعر المعروض أقل من القيمة الدفترية لسهم الشركة بناءً على القوائم المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها كتاباً من شركة اودن للاستثمارات المالية بخصوص عدم المضي قدما في تنفيذ عرض الشراء المقدم على شركة النصر للأعمال المدنية، نظراً لاستحالة تنفيذ العرض من الناحية العملية في ضوء إعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير" المساهم الرئيسي بشركة النصر للأعمال المدنية - الشركة المستهدفة والتي تمتلك نسبة 52% منها " عن رفض العرض.

ام ام جروب

أعلنت شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في زيادة رأسمال شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية بمبلغ 150 مليون جنيه لتصبح حد المساهمة مبلغ 365 مليون جنيه بدلاً من 350 مليون جنيه، كما وافق المجلس على المساهمة في شركة بساطة المالية القابضة والتي تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرية بمبلغ 30 مليون جنيه والتي تمثل 49.9% من رأسمال الشركة.

ممفيس للأدوية

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباح قبل الضرائب بنحو 15.52 مليون جنيه، مقارنة بنحو 2.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 550%، وارتفعت إيرادات النشاط إلى 223.39 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر، مقابل 207.88 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.