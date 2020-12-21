شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة صناعة الدواجن تكشف تفاصيل عودة بورصة بنها للعمل مع بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن الاتفاق مع وزارة الزراعة والتموين والداخلية، على إعادة التشغيل الفعلى من جديد لبورصة الدواجن ببنها، وذلك بعد فترة الركود التى مرت عليها خلال الأعوام الماضية فى أعقاب انتشار مرض أنفلونزا الطيور.

وقال السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن البورصة لم تكن مفعلة بالشكل الذى ينظم عملية بيع وشراء الدواجن، ولذلك لم يكن لها تأثير ايجابى فى تنظيم صناعة الدواجن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توفير الآليات المطلوبة من أجل عودة العمل بها مرة أخرى، مؤكدا أن دور البورصة سياسهم فى تحديد السعر المناسب فى السوق المحلى، وأيضا معرفة الإنتاج اليومى لكل مزرعة، وأيضا ستتمكن من تحديد السعر الذى يضمن للمنتج عدم الخسارة وأيضا يضمن للمستهلك عدم رفع الأسعار بصورة غير مبررة.

وأضاف السيد، أنه سيتم توفير قنوات اتصال بين البورصة وجميع المزارع من أجل تحديد الكميات المطروحة فى السوق، مؤكدا أن عودة البورصة ستؤدى إلى توافر كميات كبيرة مهدرة يمكن ان يتم الاستفادة منها فى التصدير، موضحا أنه من المتوقع تبدأ البورصة عملها مرة أخرى مع بداية العام الجديد.

وطالب رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، بضرورة تشكى مجلس إدارة للبورصة، مكون من رؤساء الشعب فى الغرف التجارية، وأيضا ممثلين عن سماسرة الدواجن، وأيضا ممثلين عن المنتجين وذلك كى تضمن تمثيل كل أطراف المنظومة فى المجلس.