شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يلقى محاضرة بوزارة الخارجية حول "حركة السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم، الأحد، محاضرة بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، لعدد من الدبلوماسيين المصريين لاطلاعهم على وضع الحركة السياحية وجهود الدولة فى الحفاظ على تراثها الحضارى.

واستعرض وزير السياحة والآثار خلال المحاضرة آخر الاكتشافات وافتتاحات المتاحف والمشروعات الأثرية الجديدة في مصر خلال السنة الماضية، فضلا عن المعارض الأثرية الخارجية بما يسهم في مزيد من الترويج السياحي لمصر، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحى والحفاظ على العمالة وتخطي أزمة جائحة فيروس كورونا وفى نفس الوقت دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ظل إجراءات السلامة الصحية التى اتخذتها وزارة السياحة والآثار.