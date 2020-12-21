تعاون بين الغرف التجارية و "رجال الأعمال المصريين الأفارقة" لزيادة التبادل التجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA لمناقشة سبل التعاون المشترك لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى المصرى الأفريقي ودعم الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة إلى الدول الافريقية المختلفة.

جاء ذلك اليوم فى حضور أحمد الوسيمى نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكى نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ومحمد الفولى رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، والمهندسة صوفى الديهى نائب رئيس لجنة التجارة الدولية والعلاقات الخارجية بالجمعية.



وقال المهندس إبراهيم العربى، إن السوق الافريقى واعد ويجب الاستفادة منه بالشكل الذى يحقق زيادة التبادل التجارى والاستثمارى المشترك خاصة فى ظل خطة الدولة لرفع معدلات الصادرات المصرية لمعظم الدول من أهمها الدول الافريقية وأن اتحاد الغرف التجارية يسعى إلى التعاون مع كافة الجهات التى تدعم الخطة التنموية للدولة.



وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن يكون التعاون المشترك بين الجانبين مثمر فى المرحلة القادمة فى ظل الاستفادة من خبرة كل منهما وعلاقاته وتطويع ذلك لخدمة بلدنا واقتصادها القومى خاصة أن التوجه فى الفترة الأخيرة إلى افريقيا ولذلك سيكون التعاون مع الجمعية مفيد وخلال السبل الحديثة والتكنولوجية التى أصبحت هى أساس التقدم والتنمية.



وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، إنهم يسعون بالتنسيق معا من خلال اتفاقيات التعاون المشترك والانشطة والفاعليات التى تخدم دعم مجتمع المال والأعمال المصرى والأفريقي بشكل يضمن ويؤكد خطواتنا الجادة نحو دعم الاقتصاد والتبادل التجارى المشترك باليات وايديولوجيات حديثة.

واقترح "الشرقاوي"، إعادة البعثات إلى الدول الافريقية من جديد لتنمية العلاقات مع مختلف الدول وهو ما رحب به رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بما يحقق الهدف الأسمى وهو نتائج ايجابية لهذا التعاون المثمر الذى يستهدف المصلحة العامة.