تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الاحد 20-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة المبيعات خلال يوم الأحد من كل أسبوع بالسوق المصرى، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 821 جنيها للجرام.

الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات. أسعار الذهب اليوم في مصر:الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات. الذهب عيار 21 سجل 821 جنيها. الذهب عيار 24 سجل 938 جنيها. تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 20-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، لـ 19.12 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.06 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع. سعر الدولار: سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 19.12 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 21.07 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 48.77 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع.

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