شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات :الشركات العالمية تعتبر مصر من الأسواق الواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اهتمام شركات الاتصالات العالمية بالسوق المصرية ليس بالأمر المستغرب كون هذه الشركات تعد مصر من الأسواق الواعدة .

وقال الدكتورعمرو طلعت ، فى اتصال هاتفى مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة " ten"، أن تطوير 1600 مكتب بريد، قام على أمرين أولهما شكل المكتب ونظام العمل به بحيث يكون قادر على تقديم خدمة لائقة لمتلقى الخدمة، والأمر الثانى هو تجهيز هذه المكاتب بحيث تكون قادرة على تقديم الخدمة المرقمنة التى تخدم المواطنين .

وكان وزير الاتصالات عرض اليوم الأحد على الرئيس السيسى، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا التوسع في إعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، وجهود تصنيع أجهزة الحاسب المدرسي، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز محور بناء الإنسان المصري.