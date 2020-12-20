شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات رأس الخيمة «إلكترونية» بالكامل بنهاية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أكد أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية إن رؤية والتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والمتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي ساهمت في تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها لتواكب متطلبات المتعاملين من مختلف الفئات تماشياً مع رؤية وأهداف الإمارة الاستراتيجية.

وأوضح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية خلال التقرير السنوي للهيئة، أن على مستوى الخدمات الحكومية خلال السنوات الماضية فعلت هيئة الحكومة الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية على البوابة الإلكترونية الرسمية لإمارة رأس الخيمة والتي بلغت 755 خدمة إلكترونية وعلى التطبيق الذكي mRAK والتي بلغت 108 خدمات ذكية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالإمارة وعددها 11 جهة حكومية مثل دائرة النيابة العامة، دائرة المحاكم، دائرة البلدية، الجمارك، دائرة التنمية الاقتصادية، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، هيئة حماية البيئة والتنمية، الخدمات العامة، وبرنامج الشيخ صقر للتمييز الحكومي. وخلال فترة جائحة كورونا، تمت إضافة حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الذكية حيث بلغت نسبة زيادة عدد الخدمات المحولة ما يقارب 50%.

ومن أهم الخطط والمشاريع الاستراتيجية للإمارة تطوير الخدمات الرقمية في إمارة رأٍس الخيمة والوصول إلى نسبة 100% كخدمات إلكترونية و90% كخدمات ذكية بحلول نهاية عام 2021.

وأضاف الصياح إن البنية التحتية الرقمية لحكومة رأس الخيمة ساهمت على استمرارية تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل انسيابي في الجهات الحكومية دون التأثر بجائحة كورونا المستجد ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال تسهيل التواصل والتنسيق بينها، وتوفير الدعم التقني عن بعد لعدد 24 جهة حكومية بالإمارة.

وساهمت بعض المشاريع التي تم تنفيذها بالجهات الحكومية مسبقاً مثل مشروع سطح المكتب الافتراضي «VDI» بتوفير بيئة عمل عن بعد مناسبة لموظفي تلك الجهات. كما قامت هيئة الحكومة الإلكترونية بتعزيز المراقبة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحكومية للتخفيف من المخاطر الأمنية مع توفير دورات تدريبية بأمن المعلومات عبر الإنترنت لموظفي الحكومة خلال هذه المرحلة ورسائل توعوية بأمن المعلومات بين موظفي الحكومة للتوعية بتهديدات الأمن السيبراني.

وعلى مستوى إدارة احتياجات الموظفين الحكوميين في الإمارة، تم إطلاق نظام مواردنا المطور «Success Factor’s» بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية والذي يسمح بإنجاز كافة عمليات و إجراءات الموارد البشرية المختلفة من أي مكان و في أي وقت عن طريق تقنية السحابة «Cloud Technology» ويستخدمه أكثر من 2000 موظف.

وتم تفعيل نظام المرسلات الحكومي الموحد «طرش» لتيسير التراسل الإلكتروني بين 21 جهة حكومية في إمارة رأس الخيمة و11 جهة على المستوى الاتحادي وربطه بالهوية الرقمية.