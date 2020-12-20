شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عجمان تنظم حلقة نقاشية حول «التأمين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «التأمين» برئاسة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة وحضور سالم السويدي المدير العام .

وأكد المويجعي أهمية قطاع التأمين في الاقتصاد وأن غرفة عجمان تولي هذا القطاع أهمية كبيرة بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية لتعميم الاستفادة على أعضاء غرفة عجمان من المنشآت وتوفير باقات تأمينية تعزز نمو واستدامة الأعمال.

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