شكرا لقرائتكم خبر عن «ترايستار» تعزز أسطول «شل» في سلطنة عُمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت مجموعة ترايستار، أنها ضمت إلى أسطولها في سلطنة عمان، أسطولًا جديداً يتكون من 6 صهاريج لنقل الوقود، و11 شاحنة من نوع سكانيا، في إطار العقد الذي أبرمته مع شركة شل.
وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: «يسرنا أن نعلن إضافة هذه الصهاريج والشاحنات المتقدمة تكنولوجياً إلى أسطولنا العامل في عُمان، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا والعمل على تحسين ظروف السلامة على الطرق لجميع السائقين».
كانت هذه تفاصيل خبر «ترايستار» تعزز أسطول «شل» في سلطنة عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.