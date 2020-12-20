شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش»: «أدنوك» شركة الطاقة الأعلى تصنيفاً في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»، أن جهودنا الدؤوبة خلال العام الماضي للتكيف مع ظروف السوق الاستثنائية غير المسبوقة قد أتت ثمارها وحظيت بتقدير «فيتش»، التي تعد إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة. ويعكس بدقة احتفاظنا بتصنيفاتنا كواحدة من أفضل الشركات في القطاع على مستوى العالم، موارد أدنوك عالمية المستوى، وأدائنا التشغيلي والمالي القوي، وملاءتنا المالية القوية، ونموذجنا الاستثماري المدروس والمنضبط.

جاء ذلك تعقيباً على تثبيت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الإصدار الائتماني طويل الأجل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عند AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، أن هذا التصنيف يعكس الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والاحتياطيات النفطية الكبيرة، وتكلفة الإنتاج المنخفضة، والنجاح الذي تحققه الشركة في الاستفادة من مجالات وفرص الدمج والتكامل في قدراتها وشركاتها لتعزيز وزيادة القيمة، والملاءة المالية العالية، والمرونة المالية، والمديونية المنخفضة، والأرباح العالية التي تحققها الشركة.

وقال الزعابي: «تؤكد هذه التصنيفات الأهداف الطموحة التي وضعتها أدنوك من خلال استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي والتقدم المستمر الذي تحققه في تحقيق أهدافها، التي تستند إلى إعلان المجلس الأعلى للبترول مؤخراً عن اعتماد خطة أدنوك لزيادة استثماراتها الرأسمالية للسنوات الخمس القادمة، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي خلال الفترة بين 2021-2025».

من جانبه، قال جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية-أبوظبي: إن تثبيت وكالة «فيتش» لتصنيف أدنوك الائتماني المستقل وكذلك تثبيت تصنيفها بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل هو ثمرة رؤية القيادة الرشيدة لأبوظبي والجهود الدؤوبة التي تبذلها الإدارة العليا في أدنوك في قيادة الشركة بنجاح خلال الظروف الاستثنائية الأخيرة. لقد أصبحت أدنوك الآن الجهة الأعلى تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وشركة الطاقة الأعلى تصنيفاً في العالم، وواحدة من الشركات الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم.

وتماشياً مع معايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة ومعايير تصنيف روابط الشركات الرئيسية والفرعية، أكدت «فيتش» كذلك تثبيت أدنوك عند تصنيف «AA» بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي وبما يعكس الروابط القوية بين أدنوك وحكومة أبوظبي. وذكرت وكالة «فيتش» أن هذه التصنيفات تعد أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنحها لشركات النفط والغاز.

كما أشادت «فيتش» بالنجاح الذي حققته استراتيجية أدنوك لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة من خلال استقطاب شركاء جدد والحصول على حصص أقلية في شركاتها العاملة، مما أسهم في توفير رؤوس أموال عالمية جديدة لإعادة استثمارها في دعم مشاريع ومبادرات النمو وتحسين الوصول إلى أسواق المال العالمية. وأبرزت «فيتش» نجاح أدنوك في استقطاب 15.9 مليار دولار من خلال إبرام سلسلة من اتفاقيات الاستثمار في البنية التحتية للطاقة على نطاق واسع خلال عام 2020، والتي أعقبت إنجاز أدنوك لاتفاقية رائدة للاستثمار في أصول محددة من البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز بقيمة 20.7 مليار دولار مع ائتلاف يضم عدداَ من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية لوحدها أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة لدولة الإمارات بلغت 10.1 مليار دولار.

وأكدت «فيتش»، أن ربحية أدنوك تتماشى مع الأرباح التي تحققها شركات النفط العالمية وتتجاوز ربحية بعض شركات النفط الوطنية الرائدة من حيث انخفاض تكاليف الإنتاج للشركة، والإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك من النفط الخام.