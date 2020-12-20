شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» و«الاتحاد»: لا تعليق لرحلات بريطانيا حتى الآن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران أن رحلاتهما المجدولة إلى لندن لا تزال تعمل كالمعتاد.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «رحلاتنا إلى لندن تعمل كالمعتاد، ولم يحدث عليها أي تغيير».

من جهتها قالت الاتحاد للطيران: «لا تعليق للرحلات إلى بريطانيا لغاية الآن»

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