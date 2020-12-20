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ودعا «هدف» في بيان أمس، السعوديين والسعوديات الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض أو في الصيدلة ولديهم رخصة سارية لمزاولة مهنتي الصيدلة أو التمريض من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الراغبين في شغل الفرص الوظيفية إلى زيارة البوابة الوطنية للعمل «طاقات» عبر الرابط: https://www.taqat.sa، للتقديم على الفرص المطروحة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرص وظيفية في مجالي الصيدلة والتمريض للباحثين والباحثات عن عمل لدى منشآت القطاع الخاص، أعلن عن توفرها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في عدد من مناطق المملكة.ودعا «هدف» في بيان أمس، السعوديين والسعوديات الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض أو في الصيدلة ولديهم رخصة سارية لمزاولة مهنتي الصيدلة أو التمريض من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الراغبين في شغل الفرص الوظيفية إلى زيارة البوابة الوطنية للعمل «طاقات» عبر الرابط: https://www.taqat.sa، للتقديم على الفرص المطروحة.

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