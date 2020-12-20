طرح إنتاج وإكثار تقاوي البطاطس على المستثمرين بـ120 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصة استثمارية للقطاع الخاص لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس في المملكة بقيمة تبلغ 120 مليون ريال، وذلك بهدف زيادة وإكثار الإنتاج المحلي، وتقليل استيراد تقاوي البطاطس؛ وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص وظيفية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستثمرين تعبئة النموذج من خلال الرابط 2u.pw/mbm0D، وإرسال البيانات إلى البريد الالكتروني investormewa.gov.sa، في موعد أقصاه 15/ 05/ 1442هـ الموافق 30/ 12/ 2020م.

وأفادت الوزارة أن طرح هذه الفرصة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي للمحاصيل الرئيسية، وإنتاج تقاوي بطاطس خالية من الأمراض الفيروسية، ومطابقة للأمهات وراثيا وحاصلة على معايير الجودة، حيث تستورد المملكة كميات كبيرة من تقاوي البطاطس تقدر قيمتها بحوالي 75 مليون ريال.

وأبانت الوزارة أنها ستتولى الإشراف والمتابعة اللازمة لاعتماد التقاوي متمثلة بمركز البذور والتقاوي، وتقديم مزايا من خلال هذا المشروع تتمثل في منح صاحب المشروع ترخيصا في ذات المشروع مدته 15 عاما، إضافة إلى الحصول على تمويل من صندوق التنمية الزراعية وفقا لاشتراطات محددة، والسماح بتصدير ما يزيد عن احتياج السوق المحلية من تقاوي البطاطس.

فرصة استثمارية

إنتاج وإكثار تقاوي البطاطس في المملكة

القيمة 120 مليون ريال

آخر موعد للتقديم 30/ 12/ 2020م

واردات تقاوي البطاطس 75 مليون ريال

الأهداف:

زيادة وإكثار الإنتاج المحلي

تقليل استيراد تقاوي البطاطس

الوصول إلى الاكتفاء الذاتي

توفير فرص وظيفية

إنتاج تقاو خالية من الأمراض الفيروسية

إنتاج تقاو حاصلة على معايير الجودة

مزايا للمستثمرين:

منح صاحب المشروع ترخيصا مدته 15 عاما

الحصول على تمويل من صندوق التنمية الزراعية

السماح بتصدير ما يزيد على احتياج السوق المحلية