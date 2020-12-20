جدارية زايد تزيّن ردهة أحدث فندق في دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير»، افتتاح أبواب الفندق رسمياً من فئة 5 نجوم، خلال حفل تدشين رسمي حضره خالد الرستماني، والدكتورة أمينة الرستماني، وجوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، وويليام كوستلي، نائب الرئيس لشؤون العمليات في هيلتون العالمية في دول الخليج وتركيا، إلى جانب أعضاء فريق عمل الفندق ونخبة من الضيوف.

ويتزيّن الفندق بجدارية هي الأولى من نوعها للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويضم 23 طابقاً و327 غرفة وجناحاً، بتصاميم فريدة تلبي احتياجات رواد الأعمال والسياح، و131 شقة مفروشة بإطلالات مميزة على أبرز معالم دبي.

وقال جوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: «يسعدنا افتتاح فندق وشقق دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير في مدينة دبي، التي تشكل واحدة من أبرز وجهات السياحة والأعمال الرائدة حول العالم».

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