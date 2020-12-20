س و ج.. ما هى السندات الدولية التي تعتزم وزارة المالية طرحها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن يشهد الربع الأول من العام المقبل 2021 طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، كما أشارت وكالة بلومبرج أمس الأول أن الحكومة تخطط لطرح سندات بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من العام المقبل.
س- ما هي السندات الدولية التي تعتزم وزارة المالية طرحها، وأهميتها للاقتصاد؟
ج- تعتبر السندات الدولية أحد أدوات الدين تصدر عن شركة أو كيان أجنبي لجمع الأموال من المستثمرين الدوليين.
س- ماذا تستفيد الدولة من طرح السندات؟
ج- يوفر إصدار السندات الدولية تمويلا بتكلفة تعتمد على حجم الثقة والجدارة التي تحظى بها الدولة التي تطرح السندات.
س- ماذا يستفيد المستثمرون من الاستثمار في السندات؟
ج- تعطي السندات الدولية أيضا للمستثمرين ميزة التنوع في الاستثمارات وتمكنه من الاستثمار في دول محلية اخرى دون التخوف من التقلبات الاقتصادية.
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