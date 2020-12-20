وزيرة التعاون الدولى تشهد الثلاثاء المقبل إطلاق التقرير السنوى لـ "الشراكات الدولية "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،الثلاثاء المقبل ، إطلاق التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، للوقوف علي ما تم تحقيقه خلال العام 2020، ومناقشة خطة 2021 .

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قادت الاجتماع الأول للجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية، التي تم تشكيلها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2264 لعام 2020، لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، نهاية 2021.