شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. و"دبي" تربح 440 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.28% خاسراً 24.69 نقطة ليغلق عند مستوى 8686.89 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.42% خاسراً 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5113.773 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 732.360 مليار درهم، ونزل مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.05% خاسراً 1.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3611.150 نقطة.

فيما المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.35% رابحاً 8.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2559.24 نقطة، وربح رأس المال السوقي 440 مليون درهم ليغلق عند مستوى 347.24 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، في أول جلسة تداول بعد عطلة العيد الوطني، بنسبة 0.29% رابحاً 4.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1497.70 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسراً 24.69 نقطة ليغلق عند مستوى 8686.89 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.69% رابحاً 349.68 نقطة ليغلق عند مستوى 21000.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 365.9 مليون سهم بقيمة 11.3 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.48%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.41%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.93%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.83%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.61%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والمواد الأساسية بنسبة 0.79%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.40%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.32%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%.

وقفز 50 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 10%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.94%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 8.15%، فيما تراجع 142 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 7.65%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 7.44%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 6.76%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 635.1 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسة الأسبوع، بنسبة 0.42% خاسراً 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5113.773 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 732.360 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 74 مليون سهم، بقيمة 319.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 1882 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.37%.

وارتفع 17 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3.23%، ثم سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 3.01%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.2%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 1.09%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 0.7%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 95.1 مليون درهم.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.05% خاسراً 1.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3611.150 نقطة، وبلغ حجم التداول 36.8 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال عبر تنفيذ 331 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 4.87%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.96%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 1.12%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.92%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 1.51%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم "الأسماك العمانية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 2.6 مليون ريال عماني.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 8.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2559.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 222.5 مليون سهم محققة ما قيمته 228.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3457 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعد قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية ببورصة دبي، بنسبة 1.43%، 1.16%، على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.31%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، يليه قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.61%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.04%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.36%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 35.8 مليون ورقة بقيمة 59.9 مليون درهم.





بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، في أول جلسة تداول بعد عطلة العيد الوطني، بنسبة 0.29% رابحاً 4.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1497.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 876.1 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.36% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.86%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.24% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.45%، فيما تراجع سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسراً 9.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5632.44 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% خاسراً 17.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6158.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحاً 5.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4594.89 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.29% رابحاً 13.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4677.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 197.5 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8243 صفقة، وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.02%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.02%.

وجاء سهم شركة مبرد القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.62%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 11.65%، ثم سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 10.61%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.33% يليه سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 5%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 4.96%.