مسئول إماراتى: تنفيذ السوق العربية للطاقة الكهربائية يسهم فى تحقيق التنمية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة بالإمارات، شريف العلماء، تطلع بلاده لتنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية لتحقيق الربط الكهربائى بين الدول العربية، للمساهمة بدور كبير فى تحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية التى يساهم فيها قطاع الطاقة على مستوى الوطن العربى.

وأشار العلماء - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد، إلى أهمية الدور الحيوى لقطاع الطاقة والكهرباء فى رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، ما يستدعى تركيز الجهود على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة لهذا القطاع؛ لتحقيق الريادة العالمية.

ولفت إلى أن الإمارات تولى قطاع الطاقة والكهرباء اهتماما كبيرا حيث خصصت له محاور رئيسية ضمن مسارات الاستعداد للخمسين عاما المقبلة.. موضحا أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت مشوار رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة 2071 بالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الخمسين عاما الماضية والإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقى يستشرف التحديات ويحولها إلى فرص حقيقية ملهمة تدعم مكانة الإمارات كنموذج عالمى للريادة والتنمية الشاملة في مجال الطاقة.



وقال "إن إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 في وقت سابق يعكس جهود الدولة في تحقيق استدامة موارد الطاقة وضمان التنمية المستدامة.. حيث حققت إنجازا نوعيا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة متضمنة الإنتاج والاستهلاك والتي تعد مؤشرا على قوة ونضوج قطاع الطاقة بالدولة".