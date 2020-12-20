شكرا لقرائتكم خبر عن أيان للاستثمار تتفاوض على زيادة حصتها في "الأحساء للخدمات الصحية" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعلنت شركة أيان للاستثمار عن قيام مجلس إدارتها بالتفاوض مع المساهمين (حصص غير مسيطرة) في شركة الأحساء للخدمات الطبية.
وقالت أيان، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنها تسعى من خلال هذا التفاوض إلى زيادة حصتها في شركة الأحساء للخدمات الطبية كذلك فسوف يتم التفاوض على طريقة تمويل الصفقة.
وأفادت الشركة، بأنه سيتم الإعلان في حينه عند توقيع مذكرات التفاهم مع مساهمي شركة الأحساء للخدمات الطبية (الحصص المراد الاستحواذ عليها).
والجدير بالذكر أن شركة أيان للاستثمار تملك 69.9% من راس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات وكذلك ارتفاع مجمل الربح، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإيرادات كنسبة الى المبيعات
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 32.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر أيان للاستثمار تتفاوض على زيادة حصتها في "الأحساء للخدمات الصحية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.