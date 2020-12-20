شكرا لقرائتكم خبر عن أيان للاستثمار تتفاوض على زيادة حصتها في "الأحساء للخدمات الصحية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعلنت شركة أيان للاستثمار عن قيام مجلس إدارتها بالتفاوض مع المساهمين (حصص غير مسيطرة) في شركة الأحساء للخدمات الطبية.

وقالت أيان، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنها تسعى من خلال هذا التفاوض إلى زيادة حصتها في شركة الأحساء للخدمات الطبية كذلك فسوف يتم التفاوض على طريقة تمويل الصفقة.

وأفادت الشركة، بأنه سيتم الإعلان في حينه عند توقيع مذكرات التفاهم مع مساهمي شركة الأحساء للخدمات الطبية (الحصص المراد الاستحواذ عليها).

والجدير بالذكر أن شركة أيان للاستثمار تملك 69.9% من راس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات وكذلك ارتفاع مجمل الربح، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإيرادات كنسبة الى المبيعات

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 32.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.