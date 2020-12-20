شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ممارسة المتاجرة الإلكترونية في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلطان بن هدة: نمضي قدماً لتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا

حمد المنصوري: نعمل معاً على صنع مستقبل يليق بماضي الوطن وحاضره

الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اتفاقية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بهدف تطوير نشاط المتاجرة الإلكترونية وتنظيم هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين خلال الآونة الأخيرة، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار حرص الدائرة على تطوير بيئة الأعمال الاقتصادية في إمارة الشارقة والمتعلقة بنشاط المتاجرة الإلكترونية.

وقع اتفاقية التفاهم سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع اتصالات، حيث نصت مذكرة التفاهم على الربط الإلكتروني بين الطرفين والتنسيق الدائم في المجالات المشتركة والمتعلقة بأنشطة المتاجرة الإلكترونية، ومشاركة الإحصائيات ذات العلاقة بصفة دورية.

وتهدف الاتفاقية إلى ضبط ممارسة نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بهذا النشاط، وذلك نتيجة لارتفاع نشاط قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارة خلال الفترة الماضية، تزامناً مع ارتفاع نسبة استخدام التطبيقات الذكية في عمليات البيع والشراء.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة الحالية، وخاصة في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي الذين تشهدهما الدولة، مؤكداً مضي الدائرة قدماً في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة.

وقال حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: هذه الاتفاقية تعكس الجهود الحثيثة للدائرة الاقتصادية في الشارقة، وإيمانها بروح الفريق الوطني الواحد لخدمة الأهداف العليا لدولتنا الحبيبة، وهي تأتي في إطار مسؤولية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية العليا وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن نعمل معاً على صنع المستقبل الذي يليق بماضي هذا الوطن وحاضره، وتطلعات أبنائه.