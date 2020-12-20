شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تشغل العملاقة A380 إلى ساو باولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستشغل طائرتها A380 لخدمة رحلاتها على خط دبي ـ ساو باولو من 9 حتى 30 يناير/كانون الثاني 2021، وستوفر الناقلة 4 رحلات أسبوعياً إلى الوجهة البرازيلية بالطائرة ذات الطابقين تلبية للطلب القوي على السفر.

وتعد ساو باولو الوجهة الأولى في أمريكا الجنوبية التي تعيد «طيران الإمارات» لتشغيل الإيرباص A380 لخدمة رحلاتها إليها بعد التوقف المؤقت لرحلات الركاب بسبب جائحة «كوفيد ـ 19» في مارس/آذار 2020.

واستأنفت الناقلة خدمة الوجهة البرازيلية في أغسطس/آب 2020 باستخدام البوينج 777-300ER.

ويمكن للمسافرين من البرازيل إلى المالديف، التوقف في دبي للاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب العالمية، من الشواطئ والصحراء إلى الأنشطة التراثية، ومرافق الضيافة والترفيه ذات المستوى العالمي. كما يمكن للمواطنين البرازيليين الحصول على تأشيرة مجانية عند الوصول إلى دبي.

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