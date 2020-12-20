شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف تقدم ملف طلب تخفيض رأس مالها لهيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال إلى هيئة السوق المالية.

وأشارت ميدغلف في بيان لها على "تداول" إلى أنه تم تقديم الملف يوم الخميس الماضي 17 ديسمبر الجاري.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته، حيث سيتم تخفيضه من 800 مليون ريال إلى 700 مليون ريال، بنسبة تخفيض في رأس المال تبلغ 12.5%.

وسيتراجع عدد الأسهم من 80 مليون إلى 70 مليون سهم، وذلك بإلغاء عدد 10 مليون سهم من أسهم الشركة.

وأشارت ميدغلف إلى أن سبب تخفيض رأس المال هو الرغبة في إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، علماً بأنه لا يوجد أثر لتخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وارتفعت أرباح ميدغلف بنسبة 43.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020، لتصل - قبل الزكاة- إلى 7.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 42.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.