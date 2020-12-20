شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب السعودى اليوم الأحد.. وعيار 24 يسجل 227.04 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 20-12-2020، وسجل سعر الجرام "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 227.04 ريال سعودى، وعيار 22 " يسجل 208.12 ريال سعودى.
وفي سياق متصل سجلت أسعار النفط الآجلة مكاسب أسبوعية هي السابعة لها على التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت عقود خام القياس العالمي برنت ارتفاعا بمقدار 4.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بمقدار 5.4%. وسجلت أسعار النفط عند التسوية الجمعة 52.26 دولار للبرميل لخام القياس العالمى برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 49.10 دولار للبرميل.
وسجلت المخزونات الأمريكية انخفاضا أكبر من المتوقع، ثلاث من شركات التكرير الهندية تعمل بقدرة 100% تقريبا مما يشير إلى أن الطلب على الخام يظل قويا، ويبدو أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المزيد من التحفيز النقدى والمالى، مما يدفع الدولار للانخفاض ومعظم السلع الأولية للارتفاع "وفقا لرويترز.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24بنحو 227.04 ريال بما يعادل 60.51$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 208.12 ريال بما يعادل 55.47$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 198.67 ريال بما يعادل 52.95$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 170.28 ريال بما يعادل 45.39$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 132.44 ريال بما يعادل 35.30$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 113.52 ريال بما يعادل 30.26$ سعر أوقية الذهببنحو 7,061 ريال بما يعادل 1,882$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,589 ريال بما يعادل 423.61$ سعر كيلو الذهببنحو 227,042 ريال بما يعادل 60,514$
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