شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد.. ويسجل 19.12جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 20-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19.12 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ19.06جنيه للشراء، و19.29جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره من قبل.

اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.18 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.18 جنيه للشراء.

19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.12 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 19.06 جنيه.

19.31 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.29 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر19.12 جنيه للشراء.

19.31 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 19.09 جنيه للشراء.

19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.14 جنيه للشراء.

19.34 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.04 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.07 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.07 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.