مؤشرات البورصة المصرية خضراء بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 10878 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 2234 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 13165 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4208 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 2110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 3059 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1075 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 14 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العبوات الطبية، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، دلتا للإنشاء والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اودن للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، سبيد ميديكال، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، المالية والصناعية المصرية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، القاهرة للإسكان والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، 25.6 ألف سهم، 33.5 ألف سهم، 152.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، 12 مليون سهم، 144.2 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 3 آلاف سهم، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 584.3 ألف سهم، وباعت إدارة النعيم القابضة للاستثمارات 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، النعيم القابضة للاستثمارات، القاهرة للإسكان والتعمير، 1.5 مليون سهم، 1259 سهم، 21 ألف سهم، 12 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسيي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 6300 سهم، 28 ألف سهم، 2000 سهم، 20 ألف سهم، 1259 سهم، على التوالي، واشرت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، 80 ألف سهم، 153 أسهم، 333 سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، رفض عرض الاستحواذ المقدم من عدد من الشركات وأحد صناديق الاستثمار للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأس مال شركة النصر للأعمال المدنية وحتى 90% من رأس المال، مبررة ذلك بأن سعر 11 جنيهاً للسهم لا يمثل القيمة العادلة لسهم الشركة التابعة المستهدفة بناءً على مركزها المالي ونتائج أعمالها ومقوماتها المادية والمعنوية وأسعار تداول أسهمها بالبورصة المصرية، كما أن السعر المعروض أقل من القيمة الدفترية لسهم الشركة بناءً على القوائم المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في زيادة رأسمال شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية بمبلغ 150 مليون جنيه لتصبح حد المساهمة مبلغ 365 مليون جنيه بدلاً من 350 مليون جنيه، كما وافق المجلس على المساهمة في شركة بساطة المالية القابضة والتي تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرية بمبلغ 30 مليون جنيه والتي تمثل 49.9% من رأسمال الشركة.

فيما أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباح قبل الضرائب بنحو 15.52 مليون جنيه، مقارنة بنحو 2.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 550%، وارتفعت إيرادات النشاط إلى 223.39 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر، مقابل 207.88 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.