شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال السعودى اليوم 20-12-2020.. ويسجل 4.08 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 20-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وببنك الأهلى المصرى سجل 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 20-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19.12 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

كما شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 20-12-2020، استقرارا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.09 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.