شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية محمد بن راشد.. انطلاق معرض دبي للطيران في نوفمبر 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أعلنت الجهات المنظمة لمعرض دبي للطيران عن تنظيم الدورة السابعة عشرة من معرض دبي للطيران خلال الفترة 14-18 نوفمبر2021 في مطار آل مكتوم الدولي.

ويعد المعرض الذي يشارك في تنظيمه هيئة دبي للطيران المدني، ومطارات دبي، ووزارة الدفاع الإماراتية ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة «تارسوس إف أند إي»، الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة وواحد من أكثر المعارض نجاحاً على مستوى العالم، وسيكون الحدث الوحيد من نوعه الذي ينظم بشكل مباشر وبحضور شخصي، وسيسلط الضوء على الدور الريادي لإمارة دبي في التصدي لجائحة «كوفيد-19» من خلال تطبيقها لأعلى معايير السلامة العالمية والمتبعة في الإمارة.

ومن المرتقب أن يكون معرض دبي للطيران الحدث الأهم في عام 2021، حيث سيجمع أبرز الخبراء من الطيران التجاري وطيران الأعمال وقطاع الدفاع والعسكري والخبراء المتخصصين في التصميم الداخلي للطائرات وإدارة الحركة الجوية والصيانة والإصلاح (MRO) والشحن الجوي والفضائي، وذلك لعرض وتحليل مستقبل صناعة الطيران العالمية، كما يعد المعرض منصة مثالية لوضع الاستراتيجيات الجديدة الخاصة بالتصدي لفترات عدم اليقين وتوسيع نطاق العمليات لضمان إعادة إطلاق سلس للقطاع بشكل عام.

وبحسب التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» مؤخراً، سيشهد النصف الأول من عام 2021 تحديات كبيرة، ليحقق بعدها القطاع تحسينات ملحوظة في النصف الثاني من العام، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع مواصلة عملياته لتخفيض التكاليف مع زيادة الطلب على السفر خلال عام 2021، بسبب إعادة فتح الحدود سواء من خلال فرض الفحوصات أو توافر اللقاح على نطاق أوسع، الأمر الذي سينعكس في بدء التدفقات النقدية خلال الربع الرابع من عام 2021، وتعد هذه التقديرات هي الأقرب مما كان متوقعاً في السابق.

وتعد الدورة القادمة منصة متكاملة لاستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع، وتنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية التي من شأنها مناقشة المواضيع المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وبلوك تشين، حيث تشير نتائج الدراسة الصادرة عن شركة «بي دبليو سي» إلى مساهمة تقنيات بلوك تشين في زيادة إيرادات القطاع بحوالي 40 مليار دولار.

وقال تيم هويس مدير «تارسوس إف أند إي»: «تتميز الدورة القادمة من معرض دبي للطيران 2021 بعرضها لآخر التطورات التي شهدها قطاع صناعة الطيران والتسارع للرقمنة الناجمة عن الوباء والتي طالت تداعيات القطاع بأكمله، حيث يجمع الحدث الدولي منظومة الفضاء بأكملها، ويعرض أحدث التقنيات والابتكارات، وهو المنصة الشاملة والمثلى لتأكيد ضرورة قطاعات الطيران والفضاء بالنسبة لاقتصادات العالم فضلاً عن فرص النمو والتنمية التي يمكن تحقيقها في المستقبل».

وسيكون هناك مركز «فيزتا» الجديد الخاص بالشركات الناشئة من الدول الشرقية والغربية كجزء من معرض الطيران، والذي سيمنح الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى برامج الإرشاد وفرص للقاء مع العديد من صناع القرار والمستثمرين المصنفين عالمياً لإطلاق شركاتهم الناشئة وتنميتها وتوسيع عملياتها. ففي عام 2019، بلغ الاستثمار في الشركات الناشئة ضمن صناعة الطيران ما يقرب من مليار دولار.

ومن خلال مجموعة من المؤتمرات الرائدة، التي تسلط الضوء على التطورات في القطاع، يعد معرض الطيران أحد المنصات الأساسية للمناقشة في آخر المستجدات بصناعة الطيران.

يعمل معرض دبي للطيران وبالتنسيق مع مجلس تسويق خدمات الدفاع (DSMC)، إلى إطلاق مجلس استشاري جديد، يهدف إلى دعم المعرض والصناعة بشكل عام في المنطقة. وسيركز المجلس الاستشاري على مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك غرس الثقة في مجال الطيران خلال فترة ما بعد الوباء، وتطوير المواهب والمهارات ودعم الجيل القادم من النساء في مجال الطيران. كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول المجلس خلال الأشهر المقبلة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار وعضو في المجلس الاستشاري: «يعد معرض دبي للطيران منصة رئيسية يبحث من خلاله خبراء الطيران مجالات الصناعة كافة، وذلك بهدف تسهيل التجارة العالمية وتحليل مستقبل الصناعة، ويلعب التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة دور أساسي في القطاع، حيث نتوقع أن تسهم بشكل مباشر في عملية التعافي المستقبلي للصناعة».

وسيعقد معرض دبي للطيران 2021 في دبي ورلد سنترال (DWC)، بموقع معرض دبي للطيران، ويعد الحدث العالمي الوحيد الذي يجمع الصناعة للقيام بأعمال تجارية.