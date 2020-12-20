شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بافتتاحية جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 28.47 نقطة ليصل إلى مستوى 8740.05 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.85% رابحاً 175.22 نقطة ليصل إلى مستوى 20825.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.28%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.53%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.97%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.47%.

وقفز 98 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 10%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 9.90%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 6.88%، فيما تراجع 84 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.72%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 3.30%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 278.8 مليون ريال سعودي.