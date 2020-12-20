شكرا لقرائتكم خبر عن 198 مليون دينار استثمارات "مؤسسة البترول الكويتية" في الأسهم المحلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت استثمارات مؤسسة البترول الكويتية في المحفظة الوطنية بمبلغ 198 مليون دينار على شكل أسهم محلية حتى تاريخة.

وتعتبر مؤسسة البترول الكويتية لديها حصص في شركات زميلة في كل من الأولى للتسويق المحلي للوقود بحصة 24% وكذلك في شركة السور لتسويق الوقود بنفس الحصة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

والقيمة السوقية لحصة "مؤسسة البترول" في الشركتين تبلغ 23.6 مليون دينار، حيث تبلغ قيمة الأسهم المملوكة في شركة الأولى للوقود نحو 11.7 مليون دينار فيما تبلغ القيمة السوقية للاستثمار في شركة السور لتسويق الوقود نحو 11.9 مليون دينار.

والمشاركة في المحفظة الوطنية تتم وفق آلية متفق عليها مع الهيئة العامة للاستثمار، ونسبة الأرباح التي حققتها المؤسسة من استثماراتها في المحفظة خلال الفترة الماضية تعتبر جيدة.

وتسعى "المحفظة الوطنية" الى الحفاظ على استقرار السوق، وهناك أكثر من جهة من الجهات التي تشكل المحفظة وتشارك في إدارتها.

يشار إلى أنه تم إنشاء تلك المحفظة بناء على قرار مجلس الوزراء في عام 2008 للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بهدف مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره، وذلك بالمشاركة مع جهات حكومية أخرى.