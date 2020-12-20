شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترفع إنتاجها النفطي اليومي 0.13% في نوفمبر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع إنتاج الكويت النفطي بنسبة 0.13% في نوفمبر الماضي، ليصل إلى 2.291 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 2.288 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر.

ووصل متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال نوفمبر الماضي نحو 42.9 دولار، بارتفاع 2.6 دولار عن أكتوبر، لتصل بذلك قيمة مبيعات النفط خلال الشهر الماضي إلى نحو مليار دينار، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وساهمت العديد من العوامل في تجديد الأمل بانتعاش النمو العالمي في النصف الأول من العام الحالي، ومن أهمها ما نتج عن الحزم المالية الضخمة في العديد من الدول، التي كانت حصة الكويت منها نحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنها تنامي المدخرات خلال فترة حظر التجول، وبداية الإنفاق الاستهلاكي بعد العودة التدريجية للحياة الاقتصادية الطبيعية، ما أدى الى خفض معدل النمو السالب المتوقع لعام 2020.

وكانت الكويت حلت في المركز الثاني عالمياً من حيث نسبة ديون شركات النفط الوطنية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تزيد على 35%.

يشار إلى أن سعر النفط على المستوى العالمي ارتفع عند التسوية إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر، مسجلاً سابع مكسب أسبوعي على التوالي، إذ ركز المستثمرون على توزيع لقاحات «كوفيد-19»، وانخفاض الدولار الأسبوع الماضي .

وجرت تسوية خام برنت، الجمعة الماضي، على ارتفاع 76 سنتاً، بما يعادل 1.5 %، إلى 52.26 دولار للبرميل، بعدما لامس مستوى 52.48 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مارس.