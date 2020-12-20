شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وروسيا توقعان اتفاقيات بقيمة 18 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة، ألكسندر نوفاك، عن التوقيع مع الجانب السعودي على اتفاقيات عدة بقيمة 18 مليار ريال ما يعادل 5 مليارات دولار.

وأكد الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في إطار اللجنة السعودية الروسية المشتركة، في الرياض أمس السبت، أن الزيارات المتبادلة بين موسكو والرياض دليل على مستوى التعاون، بحسب صحيفة اليوم.

وللعلاقات الروسية السعودية امتداد حيث كان آخرها ما أعلن عنه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال أكتوبر 2019، عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات مع روسيا.

وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين، أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.

وفي ذات الشهر، سلمت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية 4 رخص استثمارية لشركات روسية في عدة مجالات على هامش "المنتدى السعودي الروسي"، الذي تم أمس في الرياض بمناسبة زيارة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي إلى المملكة.

وبحسب بيان سابق على الموقع الرسمي للهيئة، فقد شملت تلك الرخص الاستثمارية رخصة لشركة كونتاكت السعودية للمقاولات في نشاط البناء والتطوير العقاري، وأخرى في نشاط تقنية المعلومات والاتصالات لشركة بي جروب السعودية.

كما سلمت هيئة الاستثمار رخصة استثمارية للشركة السعودية الروسية للاستشارات الإدارية في نشاط الاستشارات الإدارية، إضافة لرخصة لجيوبولسار م د م س للاستثمار في مجال الهندسة المعمارية.