شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق سعودي روسي على عقد اجتماع بشأن سوق النفط في 4 يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه اتفق مع الجانب الروسي على عقد اجتماع بشأن سوق النفط في 4 يناير 2020.

وذكر الأمير عبدالعزيز، أن هناك اجتماعا ستعقده اللجنة السعودية - الروسية المشتركة في نهاية مارس المقبل لعرض ما تحقق على مدار ثلاثة أعوام ماضية من التعاون السعودي - الروسي المشترك، واستعراض مؤشرات الأعمال في المجالات المختلفة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد مؤخرا مع وزير الطاقة السعودي، إن التعاون مع السعودية يهدف إلى استقرار سوق النفط عالمياً، مشيرا إلى أن بلاده وضعت مع السعودية خططاً بشأن سوق النفط بعد انتهاء الجائحة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكانت مجموعة "أوبك +"قد وافقت في مطلع الشهر الجاري على زيادة الإنتاج بنحو نصف مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير القادم.

وبناء على ذلك، سيتم خفض الإنتاج من جانب "أوبك" وحلفائها بنحو 7.2 مليون برميل يومياً بداية من الشهر المقبل، وسيتم مراجعة مستويات الإنتاج وآثار هذا الاتفاق بشكله الجديد بشكل شهري.

وفي جلسة أمس الجمعة آخر جلسات الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط في ظل التوقعات المتفائل بشأن قوة الطلب العالمي مع الكشف عن لقاحات فعالة للوقاية من فيروس "كورونا".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تواصل أنباء الإعلان عن لقاحات فعالة للوقاية من فيروس "كورونا"، وبدأت عدة دول حول العالم بالفعل في توزيع جرعات من لقاحي "فايزر – بيونتك" و"موديرنا".