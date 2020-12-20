شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أعداد المواليد بمصر لـ 20 ألف مولود فى شهر أغسطس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجل معدل المواليد في مصر تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفق بيانات حكومية، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الزيادة في أعداد المواليد نحو 199.9 ألف مولود في شهر أغسطس الماضي، مقابل 220 ألف مولود في شهر أغسطس من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 20.1 ألف مولود.

وفي المقابل، سجلت أعداد الوفيات نحو 61.1 ألف حالة وفاة في أغسطس الماضي، مقابل 47.4 ألف حالة وفاة في نفس الشهر من عام 2019، وتراجع حجم الزيادة الطبيعية "الفرق بين المواليد والوفيات"، من 1.822 مليون نسمة عام 2018، إلى 1.734 مليون نسمة عام 2019، بتراجع بلغ 88 ألف نسمة.

وتظهر بيانات جهاز الإحصاء، أن نسبة الزيادة السكانية تراجعت من 1.9% خلال عام 2018 إلى 1.8% خلال عام 2019، بتراجع قدره 1%، وشهدت محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا وبني سويف أعلى نسب زيادة سكانية خلال عام 2019، حيث بلغت 2.4، 2.4، 2.3، 2.3، 2.2"% على الترتيب، بينما شهدت محافظات بورسعيد، القاهرة، الاسكندرية، دمياط، الدقهلية أقل نسب زيادة سكانية خلال عام 2019، حيث بلغت "1%، 1.2%، 1.3%، 1.4%، 1.4%".