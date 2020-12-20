شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى .. الكندوز يتراوح من 110-130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 20-12-2020 ، فى محال الجزارة والسوبرماركت ، بحسب ما ذكرت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو ، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها واللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وتتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مع مديريات الطب البيطرى، أسواق المواشى فى المحافظات والإشراف البيطرى الكامل عليها وبما يحافظ على صحة وسلامة الحيوانات والتأكد من تطبيق قرارات اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرر اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بالاستعداد المسبق لأى موجة ثانية محتملة لتفشى فيروس كورونا المستجد مع دخول فصلى الخريف والشتاء، ومراجعة كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك.