المصافي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 20-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المصافي (2030) في آخر جلساته، ليكسر سلسلة مكاسب استمرت لأربعة جلسات متتالية، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -4.96% بما يعادل -6.00 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 110.00، ليستهدف مستوى المقاومة 137.28. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 110.00 ومستوى المقاومة 130.00.

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