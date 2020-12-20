شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تكوين (1201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.98% بما يعادل 0.14 نقطة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.52، ليستهدف مستوى المقاومة 15.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.52 ومستوى المقاومة 15.10.