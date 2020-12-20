شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يتلقى بعض الدعم – تحليل صباحي – 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 1.63% بما يعادل 0.60 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن أمام ذلك نلاحظ تراجع أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 39.35.
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