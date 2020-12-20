شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إنتاج الأغذية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً مؤشر قطاع إنتاج الأغذية (TFBI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -7.21 نقطة، ليستند السهم إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن أمام ذلك يستمر الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المهم 5,398.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 5,702.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,398.40 ومستوى المقاومة 5,702.70.
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