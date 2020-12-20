شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد الارتفاع المبكر للمؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، لم يستطع في النهاية الحفاظ على تلك المكاسب، ليرتد انخفاضاً ويغلق على خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -9.60 نقطة، ليحاول المؤشر بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة إلى ذلك تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 8,800.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,070.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,614.50 ومستوى المقاومة 8,800.00.