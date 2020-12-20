الامتياز (ALIMTIAZ) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 20-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 108 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 112 فلس دفعته لأسفل في ظل استمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 101 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 112 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 107 بينما مستوى المقاومة هو 109 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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