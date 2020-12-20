شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 96 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 101 فلس، وهو الهدف السعري الذي اشرنا اليه سابقا، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستويات قد تصل الى 90 فلس كمستوى أول ثم 81 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 102 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 95.0 بينما مستوى المقاومة هو 97.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط