شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 861 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 850 فلس، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 910 فلس، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 840 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 850 بينما مستوى المقاومة هو 870 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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