شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 289 فلس، الا انه أنهى الجلسة منخفضا عند مستوى 273 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه إمكانية جني أرباح قد يشهدها السهم للوصول لمستوى الدعم 265 فلس كمستوى أول ثم 220 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 265 بينما مستوى المقاومة هو 280 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سكب ك (KFOUC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.