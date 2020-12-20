شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 289 فلس، الا انه أنهى الجلسة منخفضا عند مستوى 273 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه إمكانية جني أرباح قد يشهدها السهم للوصول لمستوى الدعم 265 فلس كمستوى أول ثم 220 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 265 بينما مستوى المقاومة هو 280 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط