شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء عند مستوى 3648 فلس، وذلك في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 3350 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3900 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 3,550 بينما مستوى المقاومة هو 3,660 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط