شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يحقق مكاسب جيدة -تحليل صباحي- 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب كبيرة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6176 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر في ثلاثة اسابيع، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى المقاومة 6300 نقطة مرة أخرى كمستوى اول، وفي حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6450 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6050 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,125 وبين مستوى المقاومة هو 6,228 نقطة