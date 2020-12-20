شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للإحصاء " : زيادة أعداد السكان من الإناث عن الذكور بـ 100 ألف نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع أعداد السكان من الإناث عن الذكور في شهر أغسطس الماضى، حيث بلغ إجمالي عدد السكان من الإناث نحو 48.9 مليون نسمة ، مقابل 48 مليون نسمة في نفس الشهر من عام 2109، بزيادة بلغت نحو 900 ألف سيدة.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحصل ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن إجمالي أعداد الذكور بلغ 51.9 مليون نسمة في أغسطس الماضي، مقابل 51.1 مليون نسمة في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 800 ألف ذكر، أي بفارق تراجع 100 ألف نسمة عن حجم الزيادة في عدد السكان من الإناث.

وتراجع حجم الزيادة الطبيعية "الفرق بين المواليد والوفيات"، من 1.822 مليون نسمة عام 2018، إلى 1.734 مليون نسمة عام 2019، بتراجع بلغ 88 ألف نسمة ، وكشفت بيانات جهاز الإحصاء، أن نسبة الزيادة السكانية تراجعت من 1.9% خلال عام 2018 إلى 1.8% خلال عام 2019، بتراجع قدره 1%، وشهدت محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا وبني سويف أعلى نسب زيادة سكانية خلال عام 2019، حيث بلغت 2.4، 2.4، 2.3، 2.3، 2.2"% على الترتيب، بينما شهدت محافظات بورسعيد، القاهرة، الاسكندرية، دمياط، الدقهلية أقل نسب زيادة سكانية خلال عام 2019، حيث بلغت "1%، 1.2%، 1.3%، 1.4%، 1.4%" .