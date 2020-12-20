شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة جديدة لـ" نيو سيتى " بعد أكبر صفقة استحواذ فى السوق العقاري خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ إدارة جديدة للشركة بقيادة د. رؤوف غبور ... ومنال حسين رئيساً لمجلس الإدارة

ـ رؤوف غبور: سنحقق المعادلة الصعبة بمنتج عقارى متكامل ويلاءم القدرة الشرائية للمستهلك

ـ منال حسين: "نتطلع إلى تحقيق متطلبات واحتياجات المصريين والتوسع فى السوق

في أكبر صفقة بالسوق العقاري المصري في عام2020 ، والتي تقدر بنحو 50 مليون دولار، استحوذ مجموعة من رجال الاعمال المصريين من خلال صندوق استثمار انجليزي و احدي شركات GB Capital المملوكة للمستثمر المصري الدكتور رؤوف غبور علي شركة "نيو سيتي للاسكان و التنمية" وهي احدي شركات اوراسكوم للتنمية والمهندس سميح ساويرس.

وتعد شركة نيو سيتي احدي الشركات الرائدة في انشاء مدن متكاملة ومستدامة عن طريق بناء وحدات سكنية واتاحة خدمات متكاملة للمواطنين.

وجاءت خطوة الاستحواذ كترجمة فعلية على النجاحات التي حققتها شركة نيوسيتي للإسكان والتنمية طوال ال 13 عاماً الماضية، والتى لفتت أنظار شركات كبرى للسعي وراء الاستحواذ عليها، ليقود رجل الأعمال الدكتور رؤوف غبور، عملية الاستحواذ، كعضو مجلس إدارة ومعه مجموعة من تحالف المستثمرين المصريين.

أعرب د. رؤوف غبور عن ترقبه للنجاح المرتقب من استثماره الجديد في شركة "نيو سيتي للتنمية"، مؤكدا أن رؤية الشركة الواعدة خلال الفترة المقبلة ستشهد تقديم حلول عملية لمشكلات القطاع العقاري فى الوقت الذى يشهد فيه طلبا متزايدا ومستمرا. كما أوضح الدكتور غبور أن حركة المبيعات لا تأتى بالشكل الذى يوازى حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى القطاع، بسبب ان جزء كبير من المعروض لا يتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلك، بل انه يستهدف فئة بعينها، فى حين ان الفئة الاكبر والاكثر طلباً للعقار مازالت تبحث عن منتج عقارى يتلاءم مع قدرته الشرائية وفى الوقت نفسه يتسم بالتكامل والتنوع وهى المعادلة الصعبة التى ستسعى نيو سيتى خلال الفترة المقبلة لتحقيقها، من خلال تقديمها لمجتمعات عمرانية متكاملة ومدن مستدامة ".

وأضاف د. رؤوف غبور ان الفترة المقبلة هى فترة عمل وانجاز، وان كافة المشروعات التابعة للشركة ستشهد تكثيف لحجم الاعمال وضخ السيولة النقدية المناسبة التي تحقق ذلك، هدفا فى تلبية رغبات العملاء وتحقيق رؤية الشركة الجديدة التي تمكنها من ترسيخ مكانتها بالسوق العقارى المصرى.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة منال حسين، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو سيتي للتنمية" عن تقديرها لاستمرارها فى منصبها بعد اتمام الاستحواذ قائلة: "أشعر بالفخر لما استطعنا تحقيقه بالسوق المصري وأثق في قدرة فريق نيو سيتي الجديد على تعزيز مكانة الشركة الرائدة وأتطلع لتحقيق طفرة فى السوق والتوسع فى مشروعاتنا فى مناطق مختلفة والوصول الى العملاء فى كافة انحاء الجمهورية، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المصريين".

شغلت الدكتورة منال حسين مناصب قيادية مختلفة على مدار 30 عاما منها ما يزيد على 7 سنوات فى القطاع العقاري في مصر، من خلال منصب رئيس مجلس ادارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ODE)، وهي أكبر شركة تابعة ل"أوراسكوم القابضة للتنمية ".

أسس شركة نيو سيتي للتنمية رجل الاعمال المهندس سميح ساويرس – أوراسكوم للإسكان التعاوني سابقا - في عام 2007، بهدف إحداث ثورة في قطاع العقارات المصرى من خلال نشر ثقافة التنمية المستدامة وزيادة الوعي حول سبل الحياة المتكاملة وتوصيل رسالة قوية مفادها تغيير أنماط صناعة العقارات التقليدية، مما دفع بنمو الشركة لتصبح إحدى الشركات الرائدة للقطاع على مدار السنوات.

تعتمد نيو سيتي على التنمية من خلال المدن المتكاملة، وتقوم الشركة بتصميم وحدات الإسكان بمجتمعاتها العمرانية المتكاملة بخبرة فائقة لتتواءم مع الاستخدام الأمثل والأكفأ للمساحات السكنية وبأسعار تناسب القدرات المالية المختلفة. فقد أطلقت الشركة مشروعات ضخمة من بينها؛ مشروع "هرم سيتي" الذي يضم 40,000 ساكن بمدينة السادس من أكتوبر و"قنا جاردنز" الذي يقدم مفهوم جديد للتطور العمراني في وسط قنا بصعيد مصر.

الى جانب مشروعات الشركة ، تمتلك شركة نيو سيتي للتنمية، فرصاً استثمارية ضخمة تتمثل في أرض بمساحة 300 فدان (1.3 مليون متر مربع) متاحة للتطوير، والتي ستضم أنشطة تجارية وأنشطة البيع بالتجزئة ومخزون عقاري محتمل يصل إلى 12000 وحدة سكنية.

وجدير بالذكر أن شركة نيو سيتي للتنمية هي الشركة المطورة لمشروع ايكو بمدينة 6 أكتوبرالذى يعتبر مجتمع متكامل يسعى لتوفير نموذج حياة مختلفة وجديدة لجميع المصريين، وخاصة الشباب. تتوافر به جميع المرافق والخدمات التي من شأنها خلق مجتمع متكامل بما في ذلك المدارس والعيادات ودور العبادة والمرافق الرياضية والعديد من المرافق الأخرى.