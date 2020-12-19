شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسداك» يتقدم مكاسب «وول ستريت» بـ 3.1%.. و«ستوكس» يصعد 1.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلصت الضبابية التي تكتنف حزمة التحفيز الأمريكية المرتبطة بفيروس كورونا، من مكاسب مؤشرات الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنصرم، وفيما كان يتوقع أن تختتم المؤشرات الأسبوع على مستويات قياسية جديدة خاصة الأمريكية، هبطت المكاسب إلى متوسطات معقولة خاصة في ظل الهبوط الذي عانته في آخر جلسات الأسبوع.

في ختام جلسة تداول الجمعة، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 115.51 نقطة، بما يعادل 0.38 بالمئة، إلى 30187.86 نقطة، لكنه ارتفع بنسبة 0.4% خلال الأسبوع، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز متراجعاً 12.78 نقطة، أو 0.34 بالمئة، لكنه تقدم بنسبة 1.3% لأسبوعه الإيجابي الرابع إلى 3709.7 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 9.11 نقطة، أو 0.07 بالمئة، لكن المؤشر ذا التقنية العالية في الأداء ختم الأسبوع بمكاسب بنسبة 3.1% إلى 12755.64 نقطة.

وبلغت أسهم تسلا أعلى مستوياتها على الإطلاق بدعم توقعات إضافتها إلى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع المقبل. وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الجمعة، إذ حدت شكوك حيال اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحزمة تحفيز بالولايات المتحدة من المكاسب في نهاية أسبوع قوي.

وكسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي سلسلة صعود لأربعة أيام، ليغلق على انخفاض 0.4 بالمئة، إذ محا مكاسبه التي أعقبت زيادة مفاجئة لمعنويات الشركات الألمانية في ديسمبر/ كانون الأول، ولكن ستوكس 600 أنهى الأسبوع على زيادة 1.5%، وهي سادس زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع، وتوقف المؤشر داكس الألماني عن المكاسب التي وصلت إلى 0.8 بالمئة، ليغلق على خسارة.

وفقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي تشكل أسهم شركات التصدير ثقلاً عليه 0.3 بالمئة بالرغم من تراجع الجنيه الإسترليني، وذلك بعد أن قالت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إنهما ما زالا مختلفين على عدد من المسائل، وإن احتمالات إخفاقهما في التوصل لاتفاق تجارة قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول صارت راجحة أكثر.

وفي طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً الجمعة بفعل مخاوف إزاء المخاطر التي يشكلها ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في طوكيو على احتمالات التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لكن المؤشر حقق مكاسب أسبوعية.

وخسر المؤشر نيكاي 0.16 بالمئة إلى 26763.39 نقطة، بينما استقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تقريباً عند 1793.24 نقطة.

وسجل المؤشران نيكاي وتوبكس مكاسب أسبوعية 0.41 بالمئة و0.63 بالمئة على الترتيب.